В Британии задокументировали применение кассетных боеприпасов в Харькове

Британская некоммерческая организация Airwars опубликовала отчет об использовании российскими войсками кассетных боеприпасов в Харькове, сообщает Корреспондент.

Задокументированы в общей сложности 26 мест ударов площадью 350 метров. Проанализированы, в частности, обстрелы детской больницы и Центра службы крови в феврале.

"Кассетные боеприпасы могут иметь дальность поражения от приблизительно 100 метров (что равно размеру футбольного поля) и во много крат большей - в зависимости от высоты, на которой они сдетонируют" , - говорится в отчете.

Эксперты, отвечавшие на вопросы Airwars, заявили, что широкое распространение повреждений в Харькове может свидетельствовать о том, что РФ взрывает кассетные боеприпасы на большей высоте, чем обычно, и предполагают, что удар был нанесен одной ракетой.