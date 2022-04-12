В Британии задокументировали применение кассетных боеприпасов в Харькове
Британская некоммерческая организация Airwars опубликовала отчет об использовании российскими войсками кассетных боеприпасов в Харькове, сообщает Корреспондент.
Задокументированы в общей сложности 26 мест ударов площадью 350 метров. Проанализированы, в частности, обстрелы детской больницы и Центра службы крови в феврале.
"Кассетные боеприпасы могут иметь дальность поражения от приблизительно 100 метров (что равно размеру футбольного поля) и во много крат большей - в зависимости от высоты, на которой они сдетонируют", - говорится в отчете.
Эксперты, отвечавшие на вопросы Airwars, заявили, что широкое распространение повреждений в Харькове может свидетельствовать о том, что РФ взрывает кассетные боеприпасы на большей высоте, чем обычно, и предполагают, что удар был нанесен одной ракетой.