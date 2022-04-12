Макрон о визитах в Украину: "не хочу идти на поводу у моды"

Президент Франции Эммануэль Макрон еще раз заявил, что пока не планирует посещать Киев. Он добавил, что не хочет "идти на поводу у моды", пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Как пишет Le Figaro, во время пресс-конференции в Мюлузе президент Франции заявил, что не хочет "идти на поводу у моды" и посетить Украину после визитов ряда европейских лидеров и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. При этом Макрон посчитал визит в столицу Украины полезным.

"Я просто считаю, что призвание президента республики - продолжать говорить со всеми и всеми, и ехать в Киев то-то предлагать, но не раньше" , - добавил он.

Ранее Макрон заявил, что стремится приехать в Киев для достижения конкретного результата в вопросе прекращения войны России против Украины, а не просто ради визита.