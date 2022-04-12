Облсовет: оккупанты пытаются создать картинку "брошенной" Херсонщины

Захватчики пытаются создать для жителей Херсонщины картинку, что украинские власти область «бросили». Об этом заявил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Укринформ.

«Официальных гуманитарных коридоров нет. Сегодня уже понятно, почему. Оккупантам они не то что не нужны - они для них опасны! Они всячески пытаются создать для наших жителей картинку «брошенной» области, которую они освободили и которую якобы «бросил Киев». Еще раз обращаюсь ко всем жителям Херсонской области - не ведитесь! Херсонщина была, есть и будет Украиной» , - написал Соболевский в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что ситуация в области остается сложной и напряжённой. Каждый день пополняется статистика пропавших людей, и выпускают далеко не всех. Оказывается колоссальное давление на местные власти. Больницы работают, но по отдельным группам лекарств ситуация просто катастрофическая.

Областные энергосервисные предприятия и ГСЧС продолжают функционирование, хотя и "в запредельно сложных условиях", подчеркнул Соболевский.

В то же время, по словам чиновника, оккупанты ужесточили работу по фильтрации населения на блокпостах: "Пытаются выловить тех, кого считают для себя в области опасными".

Он рекомендует обязательно носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области захватчики блокируют «зеленые коридоры» для поставки продовольствия и лекарств, эвакуацию, похищает активистов, руководителей громад, депутатов. На временно захваченной территории региона иссякают ресурсы, остановился бизнес.

В Херсоне российские оккупанты захватили гуманитарный хаб, который был организован для помощи херсонцам и медучреждениям. Они отобрали медикаменты, которые пытались ввезти в Херсон волонтеры.

Президент Владимир Зеленский отметил Херсон специальным званием «Город-герой».

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев просит разблокировать проплаты для коммунальных предприятий.