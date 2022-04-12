Штайнмайер поддержал поставку немецкого оружия Украине

Берлин будет поставлять оружие в зону военных действий, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую Германия исповедовала до недавнего времени. С такой Россией, после того как ее военные преступления увидел мир, не может быть возвращения к нормальным отношениям.﻿ Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Укринформ.

Как подчеркнул президент Германии, Берлин будет поставлять оружие Украине, хотя еще недавно это не соответствовало философии безопасности Берлина. По его словам, правительства Германии и Польши тесно сотрудничают относительно шагов в поддержку Украины.

"Мы солидарны с Украиной" , - подчеркнул Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Он подчеркнул, что Путину не удалось разделить Европу, она, напротив, укрепилась в противодействии внешней агрессии.

"Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и тех, кто принимает политические решения, нужно привлечь к ответственности" , - подчеркнул Штайнмайер.

По его мнению, российское варварство в Украине должно прекратиться. Он призвал президента России прекратить боевые действия, а также разрешить эвакуацию гражданского населения из Мариуполя.

Комментируя вопрос о санкциях, Штайнмайер отметил, что страны ЕС должны увеличить экономическое давление на Россию. Он сообщил, что все страны будут пытаться уменьшать экспорт энергоносителей из РФ, отметив, что импорт российского газа в ФРГ упал с 60% до 40%.

"Можно сказать, что это все еще немного, но на основании этих данных видно, что мы серьезно относимся к уменьшению энергетической зависимости от России" , - заявил президент ФРГ.

Он добавил, что, учитывая структуру немецкой экономики, "нет возможности отказаться от российских энергоносителей настолько быстро, как того некоторые ожидают".