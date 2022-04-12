Штайнмайер выступил за поставку немецкого оружия Украине
Берлин будет поставлять оружие в зону военных действий, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую Германия исповедовала до недавнего времени. С такой Россией, после того как ее военные преступления увидел мир, не может быть возвращения к нормальным отношениям. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Укринформ.
Как подчеркнул президент Германии, Берлин будет поставлять оружие Украине, хотя еще недавно это не соответствовало философии безопасности Берлина. По его словам, правительства Германии и Польши тесно сотрудничают относительно шагов в поддержку Украины.
"Мы солидарны с Украиной", - подчеркнул Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.
Он подчеркнул, что Путину не удалось разделить Европу, она, напротив, укрепилась в противодействии внешней агрессии.
"Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и тех, кто принимает политические решения, нужно привлечь к ответственности", - подчеркнул Штайнмайер.
По его мнению, российское варварство в Украине должно прекратиться. Он призвал президента России прекратить боевые действия, а также разрешить эвакуацию гражданского населения из Мариуполя.
Комментируя вопрос о санкциях, Штайнмайер отметил, что страны ЕС должны увеличить экономическое давление на Россию. Он сообщил, что все страны будут пытаться уменьшать экспорт энергоносителей из РФ, отметив, что импорт российского газа в ФРГ упал с 60% до 40%.
"Можно сказать, что это все еще немного, но на основании этих данных видно, что мы серьезно относимся к уменьшению энергетической зависимости от России", - заявил президент ФРГ.
Он добавил, что, учитывая структуру немецкой экономики, "нет возможности отказаться от российских энергоносителей настолько быстро, как того некоторые ожидают".
"Тот, кто инициирует санкции, не должен пострадать больше, чем сама Россия", - отметил Штайнмайер.