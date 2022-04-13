Цены на нефть выросли на 6%

Нефтяные котировки активно растут 12 апреля, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, сообщает Экономическая правда.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 5,62 доллара (5,71%) – до 104,1 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась на 5,46 доллара (5,79%) - до 99,75 доллара за баррель.

Накануне Brent подешевела на 4,2%, WTI - на 4%

Инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае и за санкциями в отношении РФ. Определенную поддержку котировкам оказывают сообщения о смягчении коронавирусных ограничений в Шанхае – крупном промышленном городе Китая, на который приходится до 4% потребления нефти в стране.

ОПЕК снизила прогноз темпа роста спроса на нефть в 2022 году почти на 0,5 млн баррелей в сутки – до 3,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Теперь прогнозируется, что по итогам 2022 года мировой спрос составит в среднем 100,5 млн б/с.