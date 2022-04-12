Верещук сообщила об эвакуации более 2,6 тыс украинцев

В течение 12 апреля из опасных населенных пунктов Запорожской, Донецкой и Луганской областей удалось эвакуировать 2671 человека. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Укринформ.

"За сегодняшний день эвакуировали 2671 человека" , - отметила Верещук в Телеграме.

Она сообщила, что из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2343 человека. Среди них, по ее словам, 208 мариупольцев и 2135 жителей Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

В то же время колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, российские захватчики продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке, проинформировала вице-премьер.

"Мы ищем возможности для разблокирования проезда автобусов разными путями" , - добавила Верещук.

Также она рассказала, что из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 328 человек.