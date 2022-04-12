В РФ криминализировали отказ от участия в войне против Украины

В рф ввели уголовную ответственность за отказ военнослужащих участвовать в войне против Украины, сообщает Укринформ.

"В контрактах военнослужащих вооруженных сил РФ добавили пункты об уголовной ответственности за отказ от участия в так называемой спецоперации на территории Украины", - говорится в статье Крым SOS.

Нововведения могут коснуться и крымчан, ведь россия распространяет своё законодательство и на временно оккупированный Крымский полуостров.

Отмечается, что о нововведениях со ссылкой на источник в украинском разведывательном сообществе заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор Межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, осуществляющий деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО Александр Данилюк.

По его словам, ранее к большинству военных, которые отказывались участвовать в боевых действиях на территории Украины, применялась часть 3 ст. 332 Уголовного кодекса РФ – отказ от выполнения приказа.

Согласно упомянутой статье, военные получали арест до шести месяцев, либо ограничение в военной службе на год, либо их отправляли "на содержание в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет". Теперь, отметил он, за отказ от участия в "спецоперации" будет предусмотрена уголовная ответственность.