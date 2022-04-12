Гайдай сообщил, что из Луганщины вывезли весь хлор

Из Луганщины вывезли весь хлор в Днипро, провокации российских захватчиков теперь не пройдут.﻿ Об этом заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Укринформ.

«Мы сегодня вывезли весь хлор в Днипро. На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом. ...Провокации не пройдут! Россия не сможет повесить свои преступления на других, ей придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку международные суды уже работают над расследованием совершаемых оккупантами преступлений на территории нашего государства» , - написал глава области в Телеграме.

Он пояснил, что орки сообщили, что украинская армия собирается взорвать 10 тонн хлора, которые находятся на Попаснянском водоканале в Белогоровке для очистки воды. Хлор – ядовитое вещество с чудовищным действием на организм человека.

«Учитывая то, что за восемь лет войны на Востоке Украины ни одна украинская власть не рассматривала военный вариант возвращения временно оккупированных территорий, обвинения в провокациях со стороны рф бессмысленны. А теперь и полная ложь!» , - подчеркнул Гайдай.

Он подчеркнул, что никогда Украина не нанесет ущерба своим гражданам.