Мэр: cемьи погибших защитников Ирпеня получат материальную помощь

Городские власти пострадавшего и освобожденного от российской оккупации Ирпеня проголосовали за выделение денежной компенсации семьям погибших защитников города. Об этом заявил мэр города Александр Маркушин, сообщает Корреспондент.

"Сегодня на внеочередной сессии Ирпенского горсовета было выделено по 100 000 грн семьям наших погибших Героев. Мы хорошо понимаем, что это ничто по сравнению с той потерей, которую понесли родители, жены, дети, родные… Но пусть это будет той самой малой поддержкой, которую мы можем сейчас оказать семьям погибших защитников Ирпеня. Обещаю в дальнейшем никогда не покидать эти семьи наедине со своим горем" , – написал﻿ городской голова.

Как сообщалось, Ирпень освободили от оккупантов 28 марта.