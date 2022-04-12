Мэр: cемьи погибших защитников Ирпеня получат материальную помощь

Мэр: cемьи погибших защитников Ирпеня получат материальную помощь

Городские власти пострадавшего и освобожденного от российской оккупации Ирпеня проголосовали за выделение денежной компенсации семьям погибших защитников города. Об этом заявил мэр города Александр Маркушин, сообщает Корреспондент.

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"Сегодня на внеочередной сессии Ирпенского горсовета было выделено по 100 000 грн семьям наших погибших Героев. Мы хорошо понимаем, что это ничто по сравнению с той потерей, которую понесли родители, жены, дети, родные… Но пусть это будет той самой малой поддержкой, которую мы можем сейчас оказать семьям погибших защитников Ирпеня. Обещаю в дальнейшем никогда не покидать эти семьи наедине со своим горем", – написал﻿ городской голова. 

Как сообщалось, Ирпень освободили от оккупантов 28 марта.

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