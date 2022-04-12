Huawei отключила в магазине приложений поддержку российских карт "Мир"

Китайская компания Huawei отключила поддержку карт "Мир" в фирменном магазине приложений AppGallery, на что стали жаловаться владельцы устройств компании, сообщает Укринформ.

Согласно информации Интерфакс, при попытке оплаты картой "Мир" платеж отклоняется, магазин предлагает использовать другой способ платежа или попробовать попытку позже.

В понедельник банк "Открытие" сообщил, что Huawei удалила его приложение из AppGallery. Из магазина также пропали приложения Промсвязьбанка (ПСБ) и ВТБ. Ранее приложения этих банков были удалены из App Store и Google Play.

Оплата картами "Мир" в AppGallery стала доступна пользователям недавно, в конце января.

Как сообщалось ранее, США И ЕС ввели блокирующие санкции против ВТБ, ПСБ и "Открытия" из-за войны, начатой россией в Украине. Компания Apple приостановила поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay еще 25 марта.