Джонсон обсудил с Байденом итоги встречи с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал президенту США Джо Байдену об итогах своей поездки в Киев в минувшую субботу. Об этом Джонсон сообщил в соцсетях, сообщает Корреспондент.

"Только что говорил с президентом США и проинформировал его о моей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные" , – написал Джонсон в Twitter.

По его словам, внимание двух стран по-прежнему сосредоточено на поддержке президента Зеленского и украинского народа в борьбе за свободу.

"Нельзя допустить, чтобы варварская затея Путина увенчалась успехом" , - подчеркнул Джонсон.

Стороны также договорились увеличить экономическое давление на Россию. Одной из главных задач Джонсон и Байден очертили прекращение зависимости Запада от российских энергоносителей. Кроме того, они решили усилить военную и экономическую помощь Украине.

Напомним, в минувшую субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывал в Киеве и пообещал предоставить Украине 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы.