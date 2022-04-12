Миссия французских расследователей прибыла в Украину

В Украину прибыла миссия французских экспертов. Они помогут расследовать военные преступления российских военных. Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе совместной работы в городе Буча, сообщает Корреспондент.

"Представители правоохранительных органов Франции присоединились к нашему фронту справедливости. Коллеги из французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных Сил Французской Республики прибыли в Украину, чтобы помочь в расследовании убийств российскими военными людей в Киевской области" , - сказала﻿ она.

В составе группы судебно-медицинские эксперты, эксперты по баллистике, специалисты по вопросам ДНК-анализа, эксперт по дактилоскопированию, взрывотехник, эксперт осмотра места преступления и помощники следователей.

С собой эксперты привезли ДНК-лабораторию и необходимое оборудование для осмотра тел и опознания. Миссия будет работать в Украине 15 дней. Собранные доказательства будут использоваться в национальных расследованиях, а также их могут передать Международному уголовному суду.

Венедиктова добавила, что в Буче уже завершилась эксгумация 49 тел с братской могилы у местного храма. Рядом найдены еще три захоронения.

По словам генпрокурора, 13 апреля начинается раскопка еще одного большого захоронения. По предварительным данным, там от 40 до 60 тел погибших. К работе присоединятся французские специалисты.