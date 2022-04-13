Беларусь ввела ограничения на вывоз продтоваров

В белорусском правительстве такое решение объяснили защитой внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, сообщает UBR.

Правительство Беларуси ввело ограничения на вывоз отдельных видов продовольственных товаров. За пределы Евразийского экономического союза запретили вывозить более 1 кг гречневой и пшеничной муки, отдельных видов круп, сахара, соли, макаронных изделий, растительного масла. Мясных, молочных и рыбных консервов можно увозить не более 3 банок.

Как отметили в белорусском правительстве, такое решение принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси. Ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли.