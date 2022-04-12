СБУ сообщила о задержании Медведчука

Сотрудники СБУ задержали сбежавшего ранее из-под домашнего ареста нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Фото с ним появилось на официальном Telegram-канале﻿ президента Украины Владимира Зеленского.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже" , - говорится в сообщении.

На опубликованном фото Медведчук одет в военную форму ВСУ.

Пресс-служба Службы безопасности Украины также обнародовала фото Медведчука в камуфляже Вооруженных сил Украины и наручниках на руках.

Глава СБУ Иван Баканов пообещал, что такое участие ждет всех пророссийских деятелей и агентов российских спецслужб в Украине.

27 февраля стало известно, что народный депутат Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, сбежал из-под домашнего ареста.

Советник главы МВД Антон Геращенко выразил уверенность, что Медведчук точно знал, что будет полномасштабное вторжение, и потому его жена Оксана Марченко сбежала из Украины через Беларусь.

18 марта суд разрешил арестовать Виктора Медведчука.