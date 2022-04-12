Генштаб: РФ безуспешно пыталась улучшить положение на востоке

На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.﻿ Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 12 апреля по состоянию на 18:00, сообщает Укринформ.

Отмечается﻿﻿, что в течение дня захватчики пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее, но успеха не имели.

По данным Генштаба, инженерные подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватово. Продолжаются бои за Мариуполь.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливал Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведке.

В сообщении подчеркивается, что защитники Украины наносят врагу потери и постепенно освобождают занятые захватчиками территории.

В Генштабе также заявили, что угроза применения российскими войсками ракетного вооружения для обстрелов объектов инфраструктуры по всей территории Украины остается высокой.

"Остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей" , - отмечается в сводке.

По данным Генштаба, продолжается перегруппировка и перемещение подразделений оккупационных войск в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях. В то же время, для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей российской федерации под видом высокого уровня "террористической угрозы" усилен административно-полицейский режим.

Одновременно враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в Восточном военном округе РФ, согласование подразделений Росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы, проинформировали в Генштабе ВСУ.

Отмечается также, что российское командование пересматривает условия контрактов для узаконения участия в боевых действиях за пределами россии и предотвращения их расторжения со стороны военнослужащих.

В Генштабе сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении продолжаются плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил республики Беларусь. Отдельные военные подразделения этой страны продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусского участка государственной границы.

Тем временем в РФ завершается перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа в определенные районы Белгородской и Воронежской областей.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка города Харькова. Захватчики продолжают применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харьков, Дергачи и Пятихатки.

В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на удержании понтонной переправы через Северский Донец. В то же время идет воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил Российской Федерации, отметили в Генштабе.

Сообщается, что на Донецком направлении российские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.