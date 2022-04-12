Арахамия опроверг заявление РФ о смене договоренностей Украины

Украина в переговорах с Российской Федерацией придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своих позиций. Об этом заявил глава украинской переговорной делегации, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Укринформ.

"Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел рф. Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса" , – подчеркнул Арахамия в Телеграме.

Он также рассказал, что переговоры по поводу соглашения о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной зашли в тупик. В частности, по его словам, украинская сторона якобы отошла от своих договоренностей в Стамбуле.