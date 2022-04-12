В Пентагоне заявили, что США делают все для победы Украины

Соединенные Штаты открыто стремятся к победе Украины, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности, и прилагают все возможные усилия для того, чтобы Россия потерпела окончательное поражение и убралась из Украины.﻿ Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Укринформ.

«Мы хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим обеспечить для Украины все, что можем, чтобы помочь ей защититься от этого неспровоцированного вторжения со стороны России» , - ответил во время телефонного брифинга на комментарий Укринформа официальный представитель американского ведомства.

Именно поэтому, по его словам, министр обороны США Ллойд Остин часто общается с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Именно поэтому США обеспечивают непрерывные потоки оборонного вооружения, техники и других средств в Украину.

Представитель Пентагона также отметил, что украинские силы используют предоставленные оборонные средства «очень и очень эффективно».

«Следовательно, мы очень хотим, чтобы украинцы победили, и мы достаточно открыто заявляли об этом» , - подчеркнул Джон Кирби.

По просьбе спрогнозировать перспективы, когда и как может завершиться война РФ в Украине, он отметил, что пока этого никто не может знать. В то же время он уточнил, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы в конце концов Украина добилась суверенитета над всей своей территорией, а также имела возможность восстановить разрушенную инфраструктуру с помощью международного сообщества.