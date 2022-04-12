ООС: за сутки ВСУ отразили на Донбассе шесть вражеских атак

Украинские военнослужащие в районе операции Объединенных сил в течение суток успешно отразили 6 вражеских атак. Об этом информировала пресс-служба ООС, сообщает Укринформ.

«Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отражены 6 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам» , - говорится в Фейсбуке.

Отмечается, что уничтожены 2 единицы автомобильной техники и 3 артиллерийские системы противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили российский вертолет и два беспилотных летательных аппарата.