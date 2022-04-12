Прокуратура объявила подозрение автору книги "денацификация Украины"

Российский журналист и публицист Армен Гаспарян получил первое в Украине подозрение в публичных призывах к геноциду украинского народа. Об этом заявляет пресс-служба Офиса генпрокурора, сообщает Корреспондент.

"По данным следствия, подозреваемый, являющийся автором книги "денацификация Украины". Страна невыученных уроков, в своем произведении системно продвигал утверждение о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации. Автор призвал власти РФ провести так называемую "денацификацию" Украины. В том числе путем военных действий на ее территории и обеспечения полного внешнего контроля" , - говорится в заявлении﻿.

Отмечается, что 46-летний журналист считал необходимым геноцид украинского народа. Среди его идей – фильтрационные и концентрационные лагеря для граждан Украины и даже их полное уничтожение.

Утверждения из книги Гаспаряна не раз использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины. При этом книга была закуплена управделами президента РФ для изучения и использования должностными лицами.