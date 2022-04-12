Полтавская ОВА: РФ нанесла ракетный удар по Миргороду
Армия РФ вечером во вторник, 12 апреля, запустила две ракеты по городу Миргород Полтавской области. Последствия уточняются. Об этом заявил глава региона Дмитрий Лунин, сообщает Корреспондент.
"Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавшие и последствия уточняем", - информировал он в Телеграме.
Отмечается, что это третья атака врага на Миргород. Так, 2 апреля в результате обстрела были повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.