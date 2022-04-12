Шмыгаль заявил о старте работы над опросником от ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале Украиной работы над опросником для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.﻿ Об этом он сказал на брифинге во вторник, сообщает Укринформ.

"Встретились с руководством Европейского Союза в Киеве. Получили опросник, который должен быть заполнен, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года" , - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 8 апреля передала Президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.