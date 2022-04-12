Арестович: Медведчука задержали не в Киеве

Украинского депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука задержали не в Киеве.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Марку Фейгину, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла" , - отметил Арестович.

Он также добавил, что будут выясняться все подробности, как Медведчуку удалось покинуть свой дом и сбежать из города.

"Сейчас он расскажет много всего интересного обо всех, в том числе и как сбегал" , - подчеркнул советник Ермака.

Виктор Медведчук (фото: СБУ)

Арестович отметил, что Медведчук - "очень ценный ресурс", который может рассказать, про организацию антиукраинского движения в Украине, и про подготовку войны.

При этом он отметил, что более подробную информацию о задержании Медведчука президент Владимир Зеленский расскажет позже.