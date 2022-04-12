Airbus призвал ЕС не блокировать импорт титана из России

Airbus призвал Европу не блокировать импорт титана из России, заявив, что санкции в отношении этого стратегического металла нанесут ущерб аэрокосмической отрасли, но едва ли навредят российской экономике.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Расширение санкций на титан, используемый в самолетах и ​​реактивных двигателях, было бы "неуместным"" , - заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори на ежегодном собрании акционеров.

Россия является крупнейшим производителем титана в мире. ЕС до сих пор избегал запрета на российские товары, кроме стали и угля. По словам Фори, Airbus ускоряет поиск альтернативных поставок в долгосрочной перспективе.