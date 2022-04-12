Airbus призвал ЕС не блокировать импорт титана из России
Airbus призвал Европу не блокировать импорт титана из России, заявив, что санкции в отношении этого стратегического металла нанесут ущерб аэрокосмической отрасли, но едва ли навредят российской экономике. Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"Расширение санкций на титан, используемый в самолетах и реактивных двигателях, было бы "неуместным"", - заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори на ежегодном собрании акционеров.
Россия является крупнейшим производителем титана в мире. ЕС до сих пор избегал запрета на российские товары, кроме стали и угля. По словам Фори, Airbus ускоряет поиск альтернативных поставок в долгосрочной перспективе.