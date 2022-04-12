Штайнмайер: Германия будет поставлять оружие Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности страны пересмотреть философию безопасности, и подчеркнул, что Берлин будет поставлять оружие Украине.﻿ Об этом, ссылаясь на интервью Штайнмайера немецкому журналу Der Spiegel, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Он отметил, что военные преступления армии РФ в Украине должны быть расследованы, а виновников необходимо привлечь к ответственности.

"Каждый, кто несет ответственность за эти преступления, должен столкнуться с последствиями. В том числе солдат. В том числе военачальников. И, естественно, тех, кто несет политическую ответственность" , - подчеркивает Штайнмайер.

По словам президента Германии, после увиденных миром военных преступлений, возвращения к нормальным отношениям с РФ быть не может.

Штайнмайер заявил о солидарности страны с Украиной и отметил, что Берлин будет поставлять оружие для украинских Вооруженных Сил.