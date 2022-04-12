В Киев с визитом приглашен канцлер Германии Шольц

Посол Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев приглашен канцлер Германии Олаф Шольц. С ним высшее руководство Украины намерено обсудить перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на Spiegel, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Мы сообщили правительству Германии, что президент Украины и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев" , — заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Темой визита должно стать обсуждение помощи Германии с поставками тяжелого вооружения Украине.

Правительство Украины ранее отменило визит Штайнмайера в украинскую столицу. Причиной отмены являются тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы.