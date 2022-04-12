МВД: на Киевщине из-за агрессии РФ погибли более 720 мирных

В Киевской области количество погибших гражданских в результате полномасштабной военной агрессии РФ превысило 720 человек.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Количество обнаруженных и осмотренных тел погибших мирных лиц в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести" , - заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Также в МВД сообщили, что с начала войны на территории столичного региона зафиксировано более 3050 уголовных производств по преступлениям, совершенным российскими военными.

Так, расследуется 1463 факта нарушения законов и обычаев войны - то есть военные преступления.

Кроме того, было зарегистрировано 233 уголовных производства по посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.