Байден назвал Путина диктатором, который совершает геноцид

Президент США Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина диктатором, который совершает "геноцид на другом конце света", подразумевая полномасштабную военную агрессию РФ против Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на американский канал NBC News, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Такое высказывания американского лидера прозвучало в Айове, где он выразил сожаление по поводу скачка цен на газ.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность пополнить свой бак - ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на другом конце света" , - сказал Байден.

Стоит отметить, что перед этим президент США не стал называть зверства российской армии в Буче геноцидом, отвечая на вопрос журналистов, подходят ли там действия РФ под это определение.