Зеленский – Байдену: только правда может противостоять злу

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента США Джо Байдена о геноциде украинского народа и поблагодарил его за оказываемую нашей стране поддержку.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Верные слова настоящего лидера. Только правде и называнию вещей своими именами под силу противостоять злу" , - отметил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил США за оказанную до сих пор помощь, но не упустил возможность напомнить, что Украина срочно нуждается в тяжелом оружии. По мнению Зеленского, оно способно предотвратить дальнейшие зверства России.