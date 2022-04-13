На Донбассе отбиты 6 атак РФ: есть жертвы среди гражданских

В Донецкой области в результате российских обстрелов по населенным пунктам ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок. Также зафиксирована гибель гражданского, который получил ранения в Луганской области.﻿ Об этом, со ссылкой на руководителя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"12 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области ранены еще 2 человека, в том числе 12-летний мальчик. Также удалось уточнить информацию об одном раненом в Марьинке. Кроме того, сегодня (во вторник, - Ред.) в Бахмуте скончался один человек, получивший ранения в Луганской области" , - рассказал он.

Так, сейчас число убитых мирных граждан в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения РФ составляет уже 238 человек, еще 761 - получил ранения.

Глава ОВА отметил, что количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время установить невозможно.