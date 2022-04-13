Шмыгаль: посевная началась во всех областях, кроме Луганской
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что посевная кампания стартовала в большинстве регионов Украины, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Из-за военных действий весенние полевые работы пришлось отложить аграриям в Луганской области.
"Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную кампанию. Помогаем аграриям. Предоставили им льготное финансирование уже на 3,5 млрд грн. На сегодняшнем заседании Правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делаем это для того, чтобы посевная и работы в поле нигде не останавливались", - отметил премьер-министр.