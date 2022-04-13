Шмыгаль рассказал, на что пойдут выделенные правительством средства для ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило 33 миллиарда гривен для ВСУ и рассказал, на что они будут потрачены, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Армия - ключевой приоритет, поэтому на прошлой неделе дополнительно направили 33 млрд гривен для Вооруженных сил Украины и дополнительно 1,5 млрд гривен для Службы безопасности Украины" , - отметил премьер-министр.

Шмыгаль пояснил, что 19 млрд гривен будут направлены на закупку вооружения, 7 млрд гривен - на ремонт техники и вооружения, 5 млрд гривен - на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным, 1,3 млрд гривен пойдут на оперативное обеспечение.

Напомним, Шмыгаль договорился с президентом Швейцарии о конференции по восстановлению Украины.