Франция заморозила российские активы на 25,6 миллиарда долларов
Министерство финансов Франции представило подробный список замороженных российских активов на сумму 23,7 миллиарда евро (25,6 миллиарда долларов США), которые были заблокированы после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Об этом, ссылаясь на пресс-службу французского Минфина, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Как следует из обнародованного списка, основную часть замороженных активов составляют средства Центрального банка России - это 22,8 миллиарда евро.
Также в перечне указываются:
- 33 объекта недвижимости с общей стоимостью 573,6 миллиона евро, в том числе ряд адресов в Антибе, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на Французской Ривьере,
- еще 178 миллиарда евро замороженных банковских активов,
- также 3 яхты на сумму более 125 миллиардов евро,
- 6 вертолетов на сумму более 60 миллионов евро,
- 3 произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.