Франция заморозила российские активы на 25,6 миллиарда долларов

Франция заморозила российские активы на 25,6 миллиарда долларов
Фото: Рixabay

Министерство финансов Франции представило подробный список замороженных российских активов на сумму 23,7 миллиарда евро (25,6 миллиарда долларов США), которые были заблокированы после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу французского Минфина, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Как следует из обнародованного списка, основную часть замороженных активов составляют средства Центрального банка России - это 22,8 миллиарда евро.

Также в перечне указываются:

  • 33 объекта недвижимости с общей стоимостью 573,6 миллиона евро, в том числе ряд адресов в Антибе, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на Французской Ривьере,
  • еще 178 миллиарда евро замороженных банковских активов,
  • также 3 яхты на сумму более 125 миллиардов евро,
  • 6 вертолетов на сумму более 60 миллионов евро,
  • 3 произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.

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