Monobank ушел в минус: соучредитель сообщил об убытках

По результатам первого квартала 2022 года украинский банк monobank получил убытки в сумме более 100 млн гривень, сообщает УНИАН.

Финансовая отчетность за первый квартал в Нацбанк была отправлена 13 апреля, поделился в Telegram соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его данным, для банка январь был очень прибыльным, февраль закрыт с небольшим плюсом, а март был убыточным.

"Суммарный результат квартала - убыток 109,6 млн грн, в т. ч. -548,2 млн грн - убытки марта" , - отметил соучредитель финучреждения.

Стоит отметить, что monobank - это проект "Универсал Банка".