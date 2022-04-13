МОН: на вступительный тест зарегистрировалось более 320 тыс. человек

В Украине уже более 320 тысяч абитуриентов прошли полную процедуру регистрации для сдачи вступительного тестирования - Национального мультипредметного теста (НМТ), что будет проводиться вместо традиционного Внешнего независимого оценивания (ВНО).﻿ Об этом, со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Чиновник обратил внимание, что для сдачи НМТ запланировано проведение трех сессий - основной и дополнительной в июле и специальной в сентябре.

Так, по данным Украинского центра оценки качества образования, по состоянию на 12 апреля 321 169 человек прошли полную процедуру регистрации для сдачи вступительного тестирования.

Отметим также, что МОН приняло решение о продлении до 19 апреля сроков формирования регистрационных карточек для участия в НМТ.

В мае каждый зарегистрировавшийся для сдачи мультимедийного теста для поступления в вузы на своей Информационной странице - https://zno.testportal.com.ua/info/login - обязательно должен подтвердить желание составлять НМТ и сообщить организаторам о том, в каком регионе он/она будет находиться в июле.