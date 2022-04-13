Украина завершила отопительный сезон: в хранилищах достаточно газа
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в нашей стране по завершению нынешнего отопительного сезона в хранилищах остаются запасы газа объемом 9 миллиардов кубометров. Об этом, со ссылкой на обращение главы правительства, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Глава Кабмина назвал завершение этого отопительного сезона успешным.
Шмыгаль констатировал, в украинских подземных хранилищах остаются 9 миллиардов кубических метров газа, а на складах также есть 1 миллион тонн угля.
"Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону", - отметил премьер.
Напомним, Украина начала отопительный сезон с запасами газа 18,9 млрд кубометров.