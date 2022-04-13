Украина завершила отопительный сезон: в хранилищах достаточно газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в нашей стране по завершению нынешнего отопительного сезона в хранилищах остаются запасы газа объемом 9 миллиардов кубометров.﻿ Об этом, со ссылкой на обращение главы правительства, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Глава Кабмина назвал завершение этого отопительного сезона успешным.

Шмыгаль констатировал, в украинских подземных хранилищах остаются 9 миллиардов кубических метров газа, а на складах также есть 1 миллион тонн угля.

"Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону" , - отметил премьер.

Напомним, Украина начала отопительный сезон с запасами газа 18,9 млрд кубометров.