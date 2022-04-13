"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 13 апреля
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 13 апреля, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет пресс-служба Укрзализныци.
Эвакуационные поезда на 13 апреля
Покровск
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
Львов
- 15:00 - 236/235 Львов - Жмеринка
- 22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.
Славянск
- 17:00 - 274/273 Славянск - Львов
Другие
- 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Напомним, начал расти спрос на поезда из западных регионов в центр Украины, поскольку люди возвращаются домой.