"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 13 апреля

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 13 апреля
Фото: Facebook

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 13 апреля, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба Укрзализныци.

Эвакуационные поезда на 13 апреля

Покровск

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

Львов

  • 15:00 - 236/235 Львов - Жмеринка
  • 22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.

Славянск

  • 17:00 - 274/273 Славянск - Львов

Другие

  • 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Напомним, начал расти спрос на поезда из западных регионов в центр Украины, поскольку люди возвращаются домой.

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