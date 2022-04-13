"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 13 апреля

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 13 апреля, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба Укрзализныци.

Эвакуационные поезда на 13 апреля

Покровск

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

Львов

15:00 - 236/235 Львов - Жмеринка

22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.

Славянск

17:00 - 274/273 Славянск - Львов

Другие

06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.

11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Напомним, начал расти спрос на поезда из западных регионов в центр Украины, поскольку люди возвращаются домой.