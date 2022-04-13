Пентагон: дроны-камикадзе Switchblade уже доставили в Украину

Cоединенные Штаты доставили в Украину «значительное число» дронов-камикадзе Switchblade, сообщает Новое время.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он напомнил, что США решили отправить 100 таких дронов, из них в Украину уже доставлено «значительное количество».

"Пройдет не так много времени, прежде чем остальные окажутся в стране" , — добавил Кирби.

Представитель Пентагона также не исключил дополнительных поставок дронов Switchblade Украине в будущем.