Пентагон: дроны-камикадзе Switchblade уже доставили в Украину
Cоединенные Штаты доставили в Украину «значительное число» дронов-камикадзе Switchblade, сообщает Новое время.
Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он напомнил, что США решили отправить 100 таких дронов, из них в Украину уже доставлено «значительное количество».
"Пройдет не так много времени, прежде чем остальные окажутся в стране", — добавил Кирби.
Представитель Пентагона также не исключил дополнительных поставок дронов Switchblade Украине в будущем.