Президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии едут в Киев "с мощным посланием"

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс едут в Киев для встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление литовского президента Науседы в Twitter.

"Направляемся в Киев с мощным посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу" , - говорится в публикации.

Президент Литвы в своем посте добавил на украинском языке "Вместе к победе!"

В администрации польского президента отметили, что главы государств в украинской столице проведут встречу с Зеленским.

Ожидается, что стороны обсудят новые поставки вооружения для нашей страны и санкции против России.

Науседа также опубликовал совместное фото с коллегами на железнодорожном вокзале.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance. Lithuania will continue backing Ukraine's fight for its sovereignty and freedom. Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022

Напомним, перед этим канцлер Австрии Карл Нехаммер 9 апреля посетил Киев и встретился с президентом Зеленским. В ходе визита австрийский премьер заявил о готовности усиливать санкции против России до тех пор, пока не закончится война в Украине.

Также на днях столицу Украины посетил премьер-министр Британии Борис Джонсон, где провел с президентом Зеленским встречу с глазу на глаз.