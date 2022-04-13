Зеленский предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять задержанного Виктора Медведчука на пленных Россией украинцев. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Он отметил, что Медведчук прятался 48 дней, "и вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства".

"Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой "патриот". Что ж, если Медведчук сам выбрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность" , - сказал Зеленский.

Напомним, о задержании Виктора Медведчука вчера, 12 апреля, сообщили Владимир Зеленский и СБУ.