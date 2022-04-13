ОГА: оккупанты атаковали ряд городов Луганской области

Российские оккупанты за минувшие сутки ударили по Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Кременной, Новодружеске. Один человек погиб, десяток домов повреждены, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram.

"Пожарные спасли 21 человека, газовики починили одну из участков, восстановительные работы продолжаются под российскими обстрелами, сбит вражеский вертолет" , - написал Гайдай.

По его словам, пожаров в жилом фонде и на объектах инфраструктуры столько, что спасатели едва успевают.

"Вчера на Луганщине работали 15 бригад ГСЧС - полсотни суток без выходных и почти без сна. Но 21 спасенный человек за вторник этого стоит...Врагом нанесены удары по Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Кременной, Новодружеске, где, к сожалению, погиб человек. Имеют повреждения еще десять домов." ,- рассказал Гайдай.

Он отметил, что продолжаются и восстановительные работы, насколько это возможно. В частности, аварийная бригада Лисичанского МРУЕГГ вернула газоснабжения в часть города.

"Кстати, вчера газовики получили от Международного Комитета Красного Креста необходимые материалы для ремонтных работ...Впрочем, за последние два дня россияне повредили очень многое. 24 тысячи семей одновременно остались газа, а 50 - света, обесточены несколько насосных станций. Волонтеры и полиция развозят населению питьевую воду, спасатели - техническую" , - уточнил Гайдай.

Глава Луганской ОГА рассказал и о ситуации на линии фронта.

"На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбито шесть атак врага, уничтожено две единицы автомобильной техники и три артиллерийские системы противника. Подразделения ПВО сбили один вертолет и два беспилотных летательных аппарата врага" , - резюмировал он.

Ранее стало известно, что жители Попасной и Рубежного (Луганская область) из-за частичной оккупации городов вынуждены хоронить погибших во дворах жилых домов. В некоторых районах тела лежат на улицах.

Добавим, что в Донецкой области оккупанты обстреляли село. Повреждены 30 домов.