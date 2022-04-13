ОГП: из-за вторжения РФ погиб 191 ребенок

С начала полномасштабной войны в результате действий российских военных в Украине погиб 191 ребенок. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что по состоянию на утро 13 апреля более 540 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести.

Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 102, Харьковской – 79, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 957 учебных заведений, из них 88 разрушены полностью.