Британская разведка: назначение генерала Дворникова отражает неэффективное планирование РФ
Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.
"Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению", - говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что, как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет предыдущий опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом.
"Российские сообщения недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как российские силы переориентируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили Россию пересмотреть свои операции", - говорится в заявлении.