Британская разведка: назначение генерала Дворникова отражает неэффективное планирование РФ

Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению" , - говорится в сообщении в Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 April 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/72z5bPsjSC???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/I3B0nmROkx — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 13, 2022

Отмечается, что, как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет предыдущий опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом.