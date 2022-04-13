Мэр Бучи: выехавшим жителям города пока лучше не возвращаться

Жителям Бучи советуют пока не возвращаться домой, поскольку война не закончилась и поэтому существует угроза. А тех, кто остался в городе, призывают не выходить за его пределы из-за возможных минирований лесополос.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление мэра Бучи Анатолия Федорука во время телемарафона, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

При этом он призвал сохранять спокойствие и добавил, что город активно патрулируется.