WP: США готовы расширить спектр вооружений для Украины

Администрация президента США Джо Байдена готова резко расширить спектр вооружений для военной помощи Украине, пишет The Washington Post, сообщает Новое время.

По словам источников издания, новый пакет помощи Украине оценивается в 750 миллионов долларов.

Он включает внедорожники Humvee, вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

При этом чиновники отмечают, что пока неясно, останется ли все это снаряжение в окончательном пакете.

Представитель Пентагона Джон Кирби отказался от комментариев.