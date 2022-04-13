Верещук: гуманитарных коридоров 13 апреля не будет

В среду, 13 апреля, гуманитарные коридоры для выезда гражданского населения действовать не будут, сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"По гуманитарным коридорам на 13 апреля 2022 года: к сожалению, сегодня мы их не открываем" , - написала она.

Верещук добавила, что в Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня.