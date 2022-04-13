Верещук: гуманитарных коридоров 13 апреля не будет
В среду, 13 апреля, гуманитарные коридоры для выезда гражданского населения действовать не будут, сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"По гуманитарным коридорам на 13 апреля 2022 года: к сожалению, сегодня мы их не открываем", - написала она.
Верещук добавила, что в Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня.
"Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня. Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры открылись снова как можно скорее", - говорится в сообщении.