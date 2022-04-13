В Кремле отреагировали на задержание Медведчука

Российские власти недоверчиво отнеслись к информации о задержании в Украине беглого нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Спикер президента РФ Дмитрий Песков считает, что эти данные еще нужно "проверить", сообщает Корреспондент.

"По Медведчуку видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений" , – сказал Песков.

Он посетовал на "фейки", которые якобы сейчас "идут из Украины".