В Кремле отреагировали на задержание Медведчука
Российские власти недоверчиво отнеслись к информации о задержании в Украине беглого нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Спикер президента РФ Дмитрий Песков считает, что эти данные еще нужно "проверить", сообщает Корреспондент.
"По Медведчуку видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений", – сказал Песков.
Он посетовал на "фейки", которые якобы сейчас "идут из Украины".
"Такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерируется в Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств, в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным", – отметил Песков и добавил, что "сейчас все нужно проверять".