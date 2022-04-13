Подоляк о словах Байдена про геноцид: "это шаг к суду над Россией"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова президента США Джо Байдена о российском геноциде в Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его мнению, этот шаг позволит заставить Россию сесть на скамью подсудимых за военные преступления.

"Президент США показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему. Называть геноцид геноцидом – приближать конец массовым убийствам в Украине" , – отметил Подоляк.