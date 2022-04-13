"Нафтогаз" просит украинцев по возможности оплатить счета за март
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сформировала счета за потребленный газ в марте 2022 года. Компания просит украинцев по возможности оплатить счета, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Мы понимаем ситуацию каждого, поэтому просим вас оплатить счета по возможности. Это важно, ведь благодаря оплате от населения поддерживается возможность обеспечения всех газом. С каждой уплаты за потребленный газ, часть денег идет на поддержание обороноспособности государства", - говорится в сообщении.
Как отметили пресс-службе, компания не планирует никаких штрафов или отключения клиентов.
"Нафтогаз" формирует платежки ежемесячно 10-12-го числа. Сумма к уплате рассчитывается на основе данных о потребленном Газе, которые передает оператор ГРМ (облгаз)
"Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чатботі GASUA до 15 числа и получайте скидку 1 % вы сможете ее использовать во время следующего платежа)", - говорится в сообщении.
Как получить счет за потребленный газ в марте?
- В личном кабинете на my.gas.ua
- В чатботе GASUA в Viber или Telegram
- На электронную почту (e-mail)
- Укрпочтой после 20-го числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия
Как заплатить за газ?
- Онлайн:
- В личном кабинете на my.gas.ua
- В чатботе GASUA в Viber и Telegram
- Через сайты и мобильные приложения банков
- С помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay)
Офлайн:
- Через платежные терминалы самообслуживания