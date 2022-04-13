Лукашенко отверг возможность объединения Беларуси и РФ
Александр Лукашенко отверг возможность объединения Беларуси и России. Он заявил, что страны будут сотрудничать. Об этом, со ссылкой на БелТу, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее", - заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что для граждан Беларуси и России существует "единое отечество".
"Мы всегда говорим: от Бреста до Владивостока. Вот наше общее отечество, на котором существуют сегодня два независимых государства", - отметил Лукашенко.
Напомним, Владимир Путин заявил, что переговоры Украины и России удалось организовать якобы благодаря лидеру белорусского режима Александру Лукашенко.